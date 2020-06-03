РИАМО - 3 июн. Все градостроительные споры вокруг территории Государственного музея-усадьбы «Архангельское» в подмосковном Красногорске прекратятся благодаря новому проекту охранных зон этого объекта культурного наследия, сообщил в среду директор учреждения Вадим Задорожный.

В Подмосковье подготовили новый проект зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Государственный музей-усадьба «Архангельское». Старый проект не соответствовал законодательству, поскольку не содержал четких границ. Теперь около 300 гектаров, на которых построены дома в деревне Раздоры, переведены из охраняемого ландшафта в зону регулируемой застройки. Коммерческая застройка на территории объекта культурного наследия исключена.

«Этот документ ставит конечную точку на все будущие возможные раздоры. Та зона, которая была, остается. Наша территория - памятник, охраняется государством. Нас все время пытаются в чем-то обвинить. Этот документ позволит в будущем говорить только о развитии и закрыть все конфликты, связанные с территорией «Архангельского», - сказал Задорожный, комментируя новый проект охранных зон.

По словам председателя комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислава Гордиенко, по новому проекту территория ансамбля усадьбы «Архангельское» стала больше на 105 гектаров, выделено 0,6 гектара под фондохранилище, при этом выведены территории под строительство метро, а также под школы Косыгина и Примакова. Введено и ограничение строительства – высота зданий не может превышать 12 метров.

«Проект зоны охраны сохраняет целостность территории ансамбля, сохраняет объем зон охраны, регулирует уже застроенные территории жесткими параметрами, дает четкие параметры возможного строительства в поймах рек и вдоль автомобильных дорог. <...> Откорректирован предмет охраны усадьбы «Архангельское» и усадьбы «Архангельское-Воронки». Мы их сохраняем и планируем это делать дальше. Вся территория Лохина острова вошла в границу территории», - уточнила начальник Главного управления культурного наследия Подмосковья Валерия Березовская.

По ее словам, закрыт вопрос застройки Ильинских лугов - эта территория сохранена в виде охраняемого природного ландшафта. Никакой застройки на этой территории не будет. Угрозы пойме Москвы-реки не существует.