РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 июн. На территории городского округа Мытищи в 1-ом Рупасовском переулке ликвидируют ямы во дворе до 16 июня, сообщается на портале «Добродел».

Местный житель написал жалобу на портале «Добродел» на ямы во дворе 1-го Руповского переулка. Он отметил, что разрушен новый тротуар.

«Сообщению о проблеме назначена категория «Ямы во дворах». Жалоба направлена на рассмотрение в администрацию муниципалитета. В течение восьми рабочих дней специалисты проведут проверку с определением видов и сроков работ и сообщат о результатах. Срок решения проблемы - 16 июня», - говорится в сообщении.

Проект «Добродел» запустили в 2015 году для обратной связи с жителями округов Московской области и оперативного решения проблем на местах.