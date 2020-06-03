РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. Руководство отеля «Джунгли» в Подольске рассчитывает на получение субсидии от государства в июне для сохранения штата сотрудников, сообщила «РИАМО в Подольске» директор отеля «Джунгли» загородного комплекса «Айвенго» Светлана Козина.

«Наш отель, как и все представители нашей индустрии, в конце марта столкнулся со значительным снижением выручки. К нам просто перестали приезжать гости. Нашей основной целью в данный период стало сохранение нашей команды. Мы понимали, что без внешней помощи мы не справимся, поэтому те меры поддержки, которые нам были оказаны, очень помогли. В мае мы получили субсидию для оплаты заработной платы сотрудникам в размере более 700 тысяч рублей. Такую же выплату мы ожидаем и в июне. А также мы подали заявку на получение кредита под 2% и ждем одобрения. К счастью, мы смогли сохранить штат сотрудников, и проблем с выплатами не было», - сказала Козина.

Она отметила, что до пандемии загрузка отеля составляла 50%. В настоящее время она упала до 20%.

«Думаю, что в июне тоже не будет большого потока туристов. Тем не менее, данная поддержка поможет нам пережить эти времена. Отмечу, что с 1 июня у нас заработал ресторан. Однако он работает только на доставку блюд в номера», - пояснила она.