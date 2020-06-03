РИАМО - 3 июн. Жители столицы купили свыше 2,7 тысячи абонементов велопроката, а также совершили примерно 20 тысяч поездок с 1 июня, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«С момента запуска велопроката — 10 апреля, совершено больше 322 тысячи поездок. Сегодня бесплатный доступ есть у 2,5 тысячи курьеров и волонтеров», – говорится в сообщении.

Оформить прокат можно в приложении «Велобайк».

Бесплатный велопрокат для волонтеров и курьеров стартовал 10 апреля. Сперва открылась лишь половина станций, вторая половина открылась на неделю позже. Время бесплатной поездки было ограничено 45 минутами.

1 июня велопрокат в Москве стал доступен для всех желающих.