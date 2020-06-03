РИАМО - 3 июн. Каждую неделю московские медики получают порядка четырех миллионов средств индивидуальной защиты с нового склада, который находится на юго-востоке города, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что Москва первой столкнулась с распространением коронавируса. Поэтому защита медицинского персонала была и остается первостепенной задачей.

«Среди средств индивидуальной защиты, которые получают медработники больниц, поликлиник, лабораторий, КТ-центров и других медицинских организаций города, - маски, перчатки, защитные костюмы и очки, респираторы, бахилы, средства дезинфекции и другие предметы. При этом на складе создан неснижаемый запас СИЗ в расчете на 2-4 недели», - подчеркнула Ракова.

Новый склад средств индивидуальной защиты площадью 17 тысяч квадратных метров находится на площадке ОЭЗ «Технополис Москва».

Пополнение его запасов осуществляют круглосуточно каждую неделю. Для контроля влажности и температуры установлены высокоточные датчики, которые позволяют хранить средства индивидуальной защиты в идеальном состоянии.

Также на складе установлена система видеонаблюдения, которая позволяет контролировать помещения.

На складе работают профессиональные логисты с многолетним опытом работы. Сотрудники транспортной компании доставляют продукцию в медучреждения и помогают с разгрузкой.

Каждый день средства индивидуальной защиты развозят более чем по десяти адресам. Кроме того, возможен самовывоз.

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Текстовая трансляция

3 ИЮНЯ

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- Салоны красоты, бани, парикмахерские Подмосковья, в которых не будут соблюдать требования приема клиентов во время пандемии коронавируса, будут наказаны штрафом. За игнорирование новых требований придется заплатить до 300 тысяч рублей, при серьезных нарушениях заведения ждет закрытие на 90 суток,

- За сутки в России зарегистрировали 8 536 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 736 заболевших. В Москве - 1 842.

- Еще 502 пациента вылечились от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.

- В Москве скончался еще 61 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.