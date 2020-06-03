РИАМО - 3 июн. Городские службы столицы перевели в режим повышенной готовности в связи с прогнозируемым ливнем и усилением ветра, в Москве дежурят около 300 аварийных бригад инженерных компаний и префектур округов, сообщил в среду заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Все силы, предназначенные для ликвидации возможных аварийных ситуаций, приведены в готовность, приняты дополнительные меры по недопущению подтоплений из-за ливня», - сказал Бирюков.

По прогнозам синоптиков, с 15:00 среды до 09:00 четверга в столице ожидается сильный дождь, может выпасть до 25 миллиметров осадков. Также прогнозируется усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. В связи с этим в Москве дежурят около 300 аварийных бригад инженерных компаний и префектур округов.

«Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линий электропередачи, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания», – отметил Бирюков.

Заммэра призвал москвичей не выходить на улицу во время непогоды без особой необходимости, а если отложить выход невозможно, то следует быть внимательнее.

Глава комплекса городского хозяйства Москвы подчеркнул, что на улице следует обходить стороной рекламные щиты, нельзя стоять под деревьями и парковать вблизи них авто.

Бирюков добавил, что в столице приняты все меры по защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов торговли и транспорта, рекламных конструкций.

Ранее в Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности погоды с 3 по 4 июня из-за дождя.