РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 июн. Жителя Балашихи будут судить за отказ от дачи показаний в качестве потерпевшего при разбойном нападении организованной группы, сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

Установлено, что житель Балашихи в ходе предварительного расследования по уголовному делу о совершении разбоя организованной группой в установленном законом порядке был признан потерпевшим. Уголовное дело было направлено в Таганский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

«Мужчина в ходе судебного заседания, будучи письменно предупрежденным судьей об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и отказ от дачи показаний, препятствуя правосудию, отказался давать их в качестве потерпевшего, самовольно покинув зал судебного заседания, указав, что разрешение судьи ему не требуется», - говорится в сообщении.

Таганский межрайонный прокурор Москвы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего жителя Балашихи.

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьи 308 (отказ потерпевшего от дачи показаний) УК РФ. Несмотря на отказ мужчины от дачи показаний в качестве потерпевшего, обвиняемые в совершении разбоя организованной группой осуждены приговором Таганского районного суда к длительным срокам лишения свободы с отбыванием наказаний в колонии строгого режима», - добавляется в материале.

Уголовное дело направлено в Таганский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.