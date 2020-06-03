РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 июн. Комплексное благоустройство двора между улицами Комсомольская и Институтская в микрорайоне Салтыковка Балашихи планируют начать в июле, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Генеральный директор компании «Норэнс групп» Евгений Горбатов представил жителям проект по комплексному благоустройству двора между улицами Институтская, дом 24 и Комсомольская, дома 5, 7 в микрорайоне Салтыковка, рассказав о том, что предусмотрено данным проектом.

«Узнали о наболевших проблемах, зафиксировали пожелания. До начала работ мы встретимся с инициативной группой еще раз, пройдем по территории и вновь обсудим волнующие людей вопросы, чтобы не было недопонимания. Если возникнет необходимость, внесем в проект коррективы», - сказал Горбатов.

Он добавил, что проектом по благоустройству предусмотрено строительство площадки для воркаута, зоны с турниками и брусьями. Для детей от семи до 12 лет установят игровой комплекс, а до шести лет – домик, горку, песочницу и качели с защитой от падения. Каждую площадку оборудуют современным резиновым покрытием. Работы по благоустройству начнут в июле.

Во дворе также обновят асфальт и пешеходные тротуары, организуют парковочное пространство, установят лавочки, урны, информационные стенды, новое современное освещение, контейнерную площадку для раздельного сбора мусора, проведут озеленение.

В 2020 году в Балашихе комплексно благоустроят 11 дворов. Работы проведут на улицах Зеленая, Свердлова, Майкла Лунна, Евстафьева, проспекте Ленина, а также в микрорайонах Железнодорожный, Кучино, Северный, Салтыковка и Керамик.