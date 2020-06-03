РИАМО - 3 июн. Со среды медицинские маски стоят 20 рублей во всех кассах и торговых павильонах столичной подземки, граждан призвали позаботиться о защитных средствах до совершения поездки, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Пожалуйста, не снимайте средства защиты на протяжении всей поездки — это залог нашей общей безопасности. Позаботьтесь о масках и перчатках заранее, если по какой-то причине вы забыли их дома, можете приобрести их в кассах и вендинговых автоматах московского транспорта», — отмечается в материале.

С 4 июня новая цена будет установлена и в вендинговых автоматах метро, на МЦК и железнодорожных станциях

Маски и перчатки в Москве можно купить более чем на 50 станциях, они продаются в вендинговых автоматах и торговых павильонах.

Ранее маску можно было приобрести за 30 рублей, перчатки — за 20 рублей, набор, в который входят маска и перчатки, обходился в 50 рублей.

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Текстовая трансляция

3 ИЮНЯ

- Цена масок в московском метро снизилась до 20 рублей за штуку. Маски и перчатки можно купить более чем на 50 станциях.

- Салоны красоты, бани, парикмахерские Подмосковья, в которых не будут соблюдать требования приема клиентов во время пандемии коронавируса, будут наказаны штрафом. За игнорирование новых требований придется заплатить до 300 тысяч рублей, при серьезных нарушениях заведения ждет закрытие на 90 суток,

- За сутки в России зарегистрировали 8 536 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 736 заболевших. В Москве - 1 842.

- Еще 502 пациента вылечились от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.

- В Москве скончался еще 61 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.