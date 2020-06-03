РИАМО - 3 июн. В Подмосковье пригородный поезд сбил мужчину с двухлетним ребенком на руках, отец погиб на месте, девочку госпитализировали, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело о покушении на убийство ребенка.

«В среду утром на станции Детская Ярославского направления Московской железной дороги (расположена в Ивантеевке - ред.), мужчина 1979 года рождения, держа на руках свою двухлетнюю дочь, был смертельно травмирован электропоездом сообщением Фрязино — Москва», — говорится в сообщении.

Мужчину погиб на месте, девочку доставили в больницу. На месте работает группа следователей. Обстоятельства происшествия выясняются.