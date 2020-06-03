РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июн. В подмосковных Люберцах с плотины на Малаховском озере удалят 67 деревьев в рамках благоустройства водоема, сообщила начальник управления по охране окружающей среды администрации округа Ирина Степанова.

На заседании рабочей группы по вопросу благоустройства Малаховского озера помимо Степановой присутствовали заместитель главы администрации Люберец Эдуард Малышев, председатель Общественной палаты Люберец Петр Ульянов, заместитель директора Виноградовского филиала ГКУ МО «Мособллес» Алексей Волошин и активные жители.

«Что касаемо ремонта по гидротехническому сооружению, посчитано 67 деревьев под удаление в связи с тем, что на теле плотины не может быть никакой растительности. План деревьев, которые подлежат к удалению, у нас присутствует. Исходя из документов, я предлагаю посмотреть все деревья. Вся корневая система деревьев тоже удалится», - сказала Степанова.