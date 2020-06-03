РИАМО - 3 июн. В период распространения коронавирусной инфекции в стране россияне развили культуру сбережения здоровья от заболеваний путем ношения масок и перчаток, об этом опыте не стоит забывать во время обострения сезонных заболеваний, сообщил журналистам доктор медицинский наук, профессор, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко.

«Культуру сбережения здоровья мы должны резко повысить. Потому-что ничего не заканчивается. Придет октябрь, начнется подъем заболеваемости гриппом. Все, что мы приобрели по поводу масок и культуры гигиены, нужно будет в полной мере использовать», — сказал Онищенко.

В России во многих регионах ношения масок в общественных местах является обязательным, в том числе и в Московском регионе.

В России за прошедшие сутки выявили 8 536 случаев заражения Covid-19 в 84 регионах, за весь период эпидемии зарегистрировано 432 277 случаев инфицирования, выздоровели 195 957 пациентов, скончались 5 215 человек.

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Текстовая трансляция

3 ИЮНЯ

- Цена масок в московском метро снизилась до 20 рублей за штуку. Маски и перчатки можно купить более чем на 50 станциях.

- Салоны красоты, бани, парикмахерские Подмосковья, в которых не будут соблюдать требования приема клиентов во время пандемии коронавируса, будут наказаны штрафом. За игнорирование новых требований придется заплатить до 300 тысяч рублей, при серьезных нарушениях заведения ждет закрытие на 90 суток,

- За сутки в России зарегистрировали 8 536 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 736 заболевших. В Москве - 1 842.

- Еще 502 пациента вылечились от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.

- В Москве скончался еще 61 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.