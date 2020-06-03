РИАМО - 3 июн. В Московской области после длительного «коронавирусного» перерыва для посетителей открылись салоны красоты и бани. Однако теперь предприятиям сферы услуг придется работать по новым правилам, ведь угроза распространения Covid-19 еще не исчезла. Как подмосковные заведения подготовились к обслуживанию клиентов в изменившихся реалиях, узнал корреспондент РИАМО.

Мастер в халате

Открытие салонов красоты и парикмахерских стало долгожданным событием для жителей региона. Первые посетители пришли подстричься, как только салоны открыли свои двери в среду. Запись в заведения индустрии красоты закрыта уже на неделю вперед.

По словам представителя салона «Парле ву франсе?» в Красногорске, спросом пользуются не только стрижки, но и процедуры по окрашиванию, маникюр и педикюр. Примерно треть записавшихся - мужчины.

«Я чувствую прирост новых гостей. Видимо, они не могут попасть в свои салоны и к своим мастерам из-за карантина. Ищут места, где можно подстричься. Очень много гостей едут по рекомендациям от своих друзей, чтобы постричься. Особенно мужчины», - рассказал представитель салона «Парле ву франсе?».

По его словам, соблюдать жесткие санитарные требования приходилось и раньше. Из последних нововведений – изменившаяся форма мастеров. Теперь они должны носить маски, халаты и шапочки для волос.

«Не совсем представляем, будет ли это удобно, но, наверное, привыкнем, раз так надо», - подчеркнул собеседник агентства.

Больше дезинфектора

По словам представителя салона красоты Beauty House Coco в Люберцах, теперь в помещении требуется проводить регулярную дезинфекцию, также необходимо обрабатывать рабочие места мастеров, на что уходит много времени. Из-за этого за день салон может принять меньше посетителей, чем до пандемии.

Кроме того, салону пришлось повысить стоимость услуг из-за возросших затрат на расходные материалы. Несмотря на это, запись на ногтевой сервис уже закрыта на несколько дней вперед.

Чтобы не допустить очередей, салоны красоты и парикмахерские записывают на процедуры только онлайн или по телефону, приемы назначаются со значительными промежутками, чтобы не допустить скопления гостей. На входе у всех посетителей измеряют температуру. Это касается и сотрудников, приходящих на смену.

В новых условиях работы возросли и объемы отчетности. Отныне необходимо фиксировать результаты замеров температуры у сотрудников салона, а также количество обработок помещений и потраченных дезинфицирующих средств. Вся информация заносится в журнал учета.

Администратор студии красоты Why not в Солнечногорске добавил, что уже в первый рабочий день все сотрудники сдадут тест на коронавирус. Работать им придется в масках и перчатках.

Передвижение по разметке

Как рассказал РИАМО сотрудник комплекса «Русские бани» в Балашихе, теперь посетители увидят на полу специальную разметку. Она позволит соблюдать необходимую дистанцию от других людей. Гости, пришедшие в заведение без масок, смогут получить их на входе.

«Русские бани» начнут работу в воскресенье и в первый день будут принимать только мужчин. Собеседник агентства отметил, что пока не совсем ясно, удобно ли будет посетителям отдыхать после парилки с маской на лице. Тем не менее желающие попариться должны быть готовы соблюдать все требования санитарной безопасности.

Представитель «Русских бань» также сообщил, что цены на услуги, скорее всего, останутся на прежнем уровне.

Владелец салона Spa Concept в Красногорске также не намерен повышать стоимость аренды сауны и услуг массажистов. Тем не менее, свой бизнес он планирует продать. Бизнесмен признался, что ни на сегодня, ни на выходные пока нет ни одной записи, хотя к приему посетителей в спа-салоне все готово.

Собеседник агентства считает, что после вынужденного перерыва быстрее встанут на ноги фитнес-клубы, поскольку в самоизоляции люди истосковались по физическим нагрузкам. Услуги спа-салонов сейчас оказались менее востребованы.