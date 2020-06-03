РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 июн. Молодежный центр СП «Кругозор» МБУ МЦ «Маяк» городского округа Мытищи 4 июня проведет творческие онлайн мастер-классы, сообщается в Instagram-аккаунте центра.

«Мастер-классы на 4 июня. В 12:00 состоится мастер-класс «Техника чтения круговых узоров, выполненных крючком» творческой мастерской «Волшебный крючок». В 13:00 пройдет мастер-класс «Травка по веточке» творческой мастерской «Русские узоры», - говорится в сообщении.

Онлайн-занятия можно посетить на страницах молодежного центра структурного подразделения «Кругозор» МБУ МЦ «Маяк» в соцсетях.