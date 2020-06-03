РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 3 июн. В Домодедове на выдачу и прием книг начали работать библиотека имени Анны Ахматовой и Центральная детская библиотека, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Открылись Центральная библиотека имени Анны Ахматовой и Центральная детская библиотека. Пока они работают в ограниченном режиме – только на выдачу и прием книг. Необходимо обращаться заранее, чтобы сделать заявку на интересующую вас книг», – говорится в сообщении.

Связаться с библиотекой имени Анны Ахматовой можно по телефону: 8(496)794-21-52 или по электронной почте: abonement@dombibl.ru; с Центральной детской библиотекой – по телефону: 8(496)793-10-45 или по электронной почте: cdb@dombibl.ru.

В помещение библиотек читатели допускаются строго по одному. Обязательно наличие защитной маски и перчаток.