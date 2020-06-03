РИАМО - 3 июн. Россиянам не стоит выезжать в Испанию сразу после открытия границ стран Европейского союза, ранее эта страна занимала лидирующие позиции по количеству заболевших коронавирусной инфекцией, сообщил журналистам бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко.

«Испания, которая лидировала в свое время по числу заболевших, открывает границы. Ехать туда я бы рекомендовал только тем, кто уже переболел, может быть бессимптомно. Пусть обследуются и едут. Всем остальным я бы рекомендовал подождать», — сказал Онищенко.

По данным СМИ, общее число заболевших в Испании составляет порядка 240 тысяч человек. С начала эпидемии скончались более 27 тысяч человек.

Власти Испании намерены продлить режим ЧС из-за коронавируса до 21 июня.

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Текстовая трансляция

3 ИЮНЯ

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