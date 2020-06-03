РИАМО - 3 июн. О спаде эпидемии короновирусной инфекции в России и мире можно будет говорить только тогда, когда количество новых случаев заражения за сутки будет меньше количества выздоровевших, сообщил журналистам доктор медицинский наук, профессор, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко.

«Статистика еще не в нашу пользу. Когда выздоровевших будет больше чем болеющих, когда число вновь выявленных больных будет меньше, чем тех, кто выздоравливает в тот же день, тогда мы скажем, что эпидемический процесс пошел на спад», - сказал Онищенко.

Он добавил, что обычным гражданам нужно сохранять бдительность и не стоит ориентироваться на такие слова, как «плато».

В мире выявлено около 6,3 миллиона случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 2,7 миллиона пациентов, скончались около 380,6 тысячи человек.

В России за прошедшие сутки зафиксировали 8 536 случаев заражения Covid-19 в 84 регионах, а выздоровело за сутки — 8 972 человека, за весь период эпидемии зарегистрировано 432 277 случаев инфицирования, выздоровели 195 957 пациентов, скончались 5 215 человек.

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Текстовая трансляция

3 ИЮНЯ

- Цена масок в московском метро снизилась до 20 рублей за штуку. Маски и перчатки можно купить более чем на 50 станциях.

- Салоны красоты, бани, парикмахерские Подмосковья, в которых не будут соблюдать требования приема клиентов во время пандемии коронавируса, будут наказаны штрафом. За игнорирование новых требований придется заплатить до 300 тысяч рублей, при серьезных нарушениях заведения ждет закрытие на 90 суток,

- За сутки в России зарегистрировали 8 536 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 736 заболевших. В Москве - 1 842.

- Еще 502 пациента вылечились от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.

- В Москве скончался еще 61 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.