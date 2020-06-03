РИАМО - 3 июн. Ночную репетицию парада Победы, которая должна была состояться 4 июня, перенесли на 14 июня, в связи с этим мероприятием движение ограничат в центральной части города, говорится в сообщении пресс-службы ЦОДД.

Информация об участках перекрытия появится несколько позже.

«ЦОДД рекомендует жителям столицы заранее ознакомиться со схемой ограничений при планировании маршрутов, и, по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях в центр города», — говорится в сообщения.

Парад Победы из-за вспышки коронавируса перенесли с 9 мая на 24 июня. Этот день в России будет нерабочим.

Они сражались за Родину. Спецпроект «Лица Победы»>>