РИАМО – 3 июн. Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития, экономист Никита Масленников заявил, что рубль отыгрывает потери на фоне растущих цен на нефть, хотя пока не до конца понятно, будет ли данная тенденция долгосрочной, сообщает Федеральное агентство новостей.

Минувшей ночью цена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель — впервые с 6 марта. Согласно данным торгов, цена августовских фьючерсов фиксировалась на уровне 40,08 доллара за баррель. По словам экономиста, рубль отыгрывает потери с момента распада сделки ОПЕК+ на фоне растущих цен на нефть.

«Рубль уже отыгрывает эти потери, потому что при такой цене должен уйти риск (цены доллара - ред.) выше 69 рублей. Может рубль и пробить эту цену — выйти на 68. Весьма вероятный вариант. Надо смотреть и на то, что Brent выше 40 долларов за баррель — это также хорошо для Urals, потому что у нас сократился дифферент к Brent», — сказал Масленников.

Он добавил, что ранее дифферент был более пяти долларов за баррель. На данный момент он снизился и периодически достигает полутора – двух долларов в течение дня. По мнению эксперта, после 9-10 июня станет более понятно, как будет складываться ситуация с укреплением российской валюты. С июля, по первоначальной договоренности с ОПЕК+, добыча нефти должна стать больше.

Нефть дорожает в цене на фоне будущего заседания ОПЕК+, которое запланировано на 9-10 июня. Встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ должна пройти 8 июня.

Основным фактором, влияющим на нефтяные цены, является состояние мировой экономики и, соответственно, уровень мирового спроса. Масленников подчеркнул, что на данном этапе неясно, как будет проходить их восстановление.

Экономист подчеркнул, что на данном этапе наблюдается тенденция к укреплению рубля. В такой ситуации заинтересованы также импортеры, потому что с укреплением российской валюты дешевеет импорт и выигрывают те, кто занимается модернизацией собственных производств.

Для внутреннего производителя укрепление рубля выглядит достаточно неоднозначно. Отечественный производитель должен быть конкурентоспособен импортному.

Ранее в среду курс рубля на Московской бирже в среду укрепился по отношению к доллару и незначительно снизился к евро.