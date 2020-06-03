РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 3 июн. Полиция Домодедова предупреждает об участившихся случаях хищения денежных средств с банковских карт в округе, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Домодедово.

«УМВД России по городскому округу Домодедово сообщает, что в последнее время участились случаи хищений денежных средств со счетов банковских карт. Этот способ мошенничества является наиболее распространенным. Злоумышленники через веб-интерфейс меняют телефонный номер своей телефонной станции на телефонный номер банка. Представляясь сотрудниками банка, преступники обзванивают клиентов и под различными предлогами выясняют у них номера карт, одноразовые пароли и коды доступа, необходимые для проведения операций по банковским картам», - говорится в сообщении.

Также мошенники могут рассылать с номера-двойника СМС-сообщения о блокировке карты. Для того, чтобы разблокировать их, клиентам предлагают перевести деньги на счет или отправить СМС на короткий номер. Кроме того, предлагается бесплатно позвонить на определенный номер, чтобы уточнить информацию.

«Когда жертва звонит по указанному телефону, ей сообщают, что на сервере, отвечающем за обслуживание карты, произошел сбой, а затем просят сообщить номер карты и ПИН-код для ее перерегистрации», - добавляется в сообщении.

Граждан предупреждают, что нельзя никому сообщать реквизиты своих банковских карт. Кроме того, ни одна организация, в том числе банк, не имеет права требовать ПИН-код. Для того, чтобы проверить поступившую информацию о блокировании карты, необходимо позвонить в клиентскую службу поддержки банка. Номер телефона такой службы всегда указан с оборотной стороны вашей банковской карты.