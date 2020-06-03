РИАМО - 3 июн. Территорию музея-усадьбы «Архангельское» не планируют передавать под коммерческую застройку, сообщила начальник Главного управления культурного наследия Московской области Валерия Березовская.

В Подмосковье подготовили новый проект зон охраны объекта культурного наследия федерального значения Государственный музей-усадьба «Архангельское».

«Старый проект не соответствовал законодательству, там не было четких границ, не было координатных точек. Новый проект зоны охраны был разработан в 2019 году. Он учитывал историческую застройку территории, полностью соответствует тому, что мы имеем. Вопрос о коммерческой застройке некорректен. Под коммерческую застройку у нас никакие территории не передаются и не освобождаются», — сказала Березовская.

Она отметила, что в проекте жестко регламентировано, что все объекты, новые территории под застройку не передаются.

«Те 300 гектар (которые якобы выводятся под коммерческую застройку – ред.) - это в основном деревня Раздоры, в которой построены дома, ее перевели из охраняемого ландшафта в зону регулируемой застройки, это не вывод под застройку, это учет прав граждан, уже проживающих в этой зоне», — отметил председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.