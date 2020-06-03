РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 июн. Флешмоб-акцию «Там чудеса, там леший бродит» ко дню рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина запустил Дом культуры «Саввино» Балашихи, жителям округа предложили выполнить два творческих задания, итоги подведут 6 июня, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«ДК «Саввино» приглашает жителей Балашихи принять участие во флешмоб-акции «Там чудеса, там леший бродит», посвященной дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. Акция состоит из двух творческих заданий: рисунка и стихотворения великого поэта. Условия участия: снимите ролик, где вы читаете стихотворение или отрывок из произведений А.С. Пушкина; в ролике должен быть виден рисунок», - говорится в сообщении.

Во флешмобе может принять участие любой желающий от 2 лет. Разместить ролик необходимо на странице в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/videos93888844?section=album_33806588.

Флешмоб пройдет по 5 июня. Итоги будут подведены 6 июня, в день рождения поэта. Авторы самых креативных работ получат призы от Дома культуры «Саввино».