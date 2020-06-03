РИАМО - 3 июн. Испуганная жительница деревни Растовцы Талдомского округа вызвала лесничих для поимки настоящего дикобраза, который забежал к ней во двор дома, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

Просьбу передали в Комсомольское участковое лесничество Талдомского филиала ГКУ МО «Мособллес». Прибывшие лесничие были шокированы появлением дикобраза, так как эти животные в принципе не водятся на территории нашей страны. Вероятнее всего, зверь сбежал у частного заводчика. Дикобраза поймали в бочку и позвонили в мини-зоопарк «Country Resort» в поселке Вербилки, однако там сказали, что у них никто не сбегал.

«Мы предложили им забрать пойманного дикобраза. В зоопарке уже проживает четверо таких животных, пятый им не помешает. Для нас до сих пор остается загадкой, откуда взялся этот зверь, ведь в Московской области дикобразы не обитают», - сказал старший участковый лесничий Алексей Ефремов.

Дикобразы считаются одними из самых удивительных созданий природы. Это милые и спокойные грызуны, а их внешний вид нельзя перепутать ни с каким другим животным.

Выдающейся чертой дикобразов считаются самые длинные среди остальных млекопитающих зверей иглы. Наиболее длинные из них достигают полуметра и имеют толщину в 0,7 сантиметра.