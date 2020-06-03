РИАМО - 3 июн. Около 9,5 километров пешеходных дорожек благоустроены на территории Государственного музея-усадьбы «Архангельское», сообщил директор музея-усадьбы Вадим Задорожный.

«Мы открыли 73 гектара паркового пространства, где есть пешеходная сеть, комната матери и ребенка, прекрасная спортивная площадка. <...> Мы начинаем расширять благоустройство территории, чтобы она была полностью благоустроена. У нас дорожная сеть парка порядка 9,5 километров уже готова. Мы начинаем жить нормальной музейной парковой жизнью», - сказал Задорожный.

Он отметил, что новый проект помогает в этой работе, так как закрывает спорные вопросы.

«Все что находится на территории музея - нерушимо», - заключил Задорожный.