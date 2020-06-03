Что делать, если подтопило дачный участок

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Перед планированием расположения объектов на участке нужно проанализировать рельеф и узнать, близко ли залегают грунтовые воды. В этом также поможет опрос соседей. Другой способ, популярный на садоводческих форумах – выкопать в нескольких местах шурфы глубиной 2-3 метра и оценить уровень влаги. Еще лучше, если у вас будет официальная гидрологическая и геологическая характеристика участка.

Строения надо располагать в самом высоком месте (с учетом размещения соседских построек) и обязательно ставить их на сваи, говорит Синицын. Чтобы понять, какой высоты они должны быть, посетите участок во влажную погоду и измерьте максимальный уровень воды – он и будет ориентиром.

А вот оборудовать погреб на склонном к подтоплениям участке не стоит. Он непременно пострадает от дождей, талых или грунтовых вод. Правильная же организация гидроизоляции – дело непростое, и даже наняв профессиональных рабочих, вы не получите гарантии, что удастся защитить погреб от влаги.

Если же вы планируете серьезно обосноваться на участке, например, построить там зимний дом, разумнее всего будет обратиться к ландшафтным дизайнерам и профессиональным строителям, которые помогут правильно сделать разуклонку, организовать дренажную систему и разместить здания и посадки.