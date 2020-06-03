Что делать, если подтопило дачный участок

Выбор участка
Если участка у вас пока нет, и вы только хотите завести дачу, выбирайте сухой, высоко расположенный, вблизи которого нет болот. Поговорите с соседями, расспросите их про то, хорошо ли уходят талые и дождевые воды. Желательно, чтобы рядом с участком была канава (кювет) для сбора таких вод.
Обязательно приезжайте посмотреть на участок весной или осенью, а также в период обильных дождей. Лучше сделать это несколько раз, рекомендует дачник со стажем из Шатурского района Московской области Владимир Синицын. За один визит, тем более в сухую погоду, возможные проблемы с застоем воды не выявить.
Планировка и размещение строений
Перед планированием расположения объектов на участке нужно проанализировать рельеф и узнать, близко ли залегают грунтовые воды. В этом также поможет опрос соседей. Другой способ, популярный на садоводческих форумах – выкопать в нескольких местах шурфы глубиной 2-3 метра и оценить уровень влаги. Еще лучше, если у вас будет официальная гидрологическая и геологическая характеристика участка.
Строения надо располагать в самом высоком месте (с учетом размещения соседских построек) и обязательно ставить их на сваи, говорит Синицын. Чтобы понять, какой высоты они должны быть, посетите участок во влажную погоду и измерьте максимальный уровень воды – он и будет ориентиром.
А вот оборудовать погреб на склонном к подтоплениям участке не стоит. Он непременно пострадает от дождей, талых или грунтовых вод. Правильная же организация гидроизоляции – дело непростое, и даже наняв профессиональных рабочих, вы не получите гарантии, что удастся защитить погреб от влаги.
Если же вы планируете серьезно обосноваться на участке, например, построить там зимний дом, разумнее всего будет обратиться к ландшафтным дизайнерам и профессиональным строителям, которые помогут правильно сделать разуклонку, организовать дренажную систему и разместить здания и посадки.
Осушение участка с помощью дренажной системы
Если вы уже владеете участком, расположенным в низине, или недалеко от которого есть болота, придется заняться осушительными работами. Сделать это можно несколькими способами.
Опытный дачник из Балашихинского района Подмосковья Михаил Элконин поделился опытом создания дренажной системы. Для этого по периметру участка было устроено несколько колодцев из гофрированной трубы диаметром в 0,4-0,5 метров. Между собой колодцы соединяются канализационными трубами для наружного использования диаметром 0,1 метра, с уклоном 1 сантиметр на метр, глубина пролегания – от 0,5 до 1,2 метра (цифры могут варьироваться в зависимости от конкретного участка). В колодцах устанавливаются дренажные насосы для удаления воды, или же слив осуществляется самотеком в канавы на территории дачного поселка, соединенные с оврагами. Обязательным условием является наличие такого естественного слива. По словам Элконина, работы были проведены два года назад, и с тех пор даже в период обильных дождей влага на участке теперь не скапливается.
Упрощенный вариант – просто выкопать канаву по периметру участка, куда будет стекать вода, говорит Владимир Синицын. Ширина и глубина будут зависеть от размера территории и количества воды. Благодаря этому влаги станет меньше, но со временем канава начнет зарастать, в том числе ивняком и схожими растениями, с которыми придется бороться. Чтобы этого избежать, можно укрепить дно мятой глиной, а сверху выложить гальку. Если есть водосборная канава, слив нужно организовать в нее.
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Разуклонка и подъем уровня
Другой способ справиться с подтоплениями – завезти на территорию землю. На участок Владимира Синицына площадью шесть соток ушло 6 или 7 грузовиков грунта.
Если рядом с участком есть канава для сбора дождевых и талых вод, имеет смысл сделать уклон в ее сторону, разровняв привезенный грунт соответствующим образом. Однако будьте осторожны – в случае отсутствия в вашем дачном поселке такого инженерного сооружения, создав искусственный уклон, вы рискуете либо залить соседний участок, либо собственную улицу (подъездную дорогу), предупреждает Синицын.
Если средств или возможности привезти на участок землю нет, можно воспользоваться подручными материалами. Например, прикопать во влажных местах участка прутья, валежник или даже ботву растений.
Ликвидация подтоплений
По мнению Владимира Синицына, если весь участок залит водой, единственный способ бюджетно решить проблему – организовать дренажную канаву по периметру. Если уклона нет, придется ждать естественного высыхания влаги или покупать насос. Бывают и недорогие модели – можно уложиться в 5-6 тысяч рублей. Не все они подходят для грязной воды, поэтому выбирайте те, что выдержат твердые включения. Также потребуется слив, куда будет уходить выкачиваемая вода. Проблемы регулярных подтоплений насос не решит, но точечно поможет.
Небольшие подтопления можно засыпать песком или гравием, а сверху добавлять грунт. Подойдут также все те же прутья, ветки деревьев, скошенная трава или ботва. Со временем они перегниют и не только поднимут уровень почвы, но и удобрят ее – главное насыпать сверху слой земли или торфа.
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Осушающие посадки
Среди влаголюбивых и способных осушать почву деревьев обычно называют ивы, березы, а также сосны и ели.
Однако далеко не все хвойные будут хорошо расти на влажном участке, говорит Синицын. По наблюдению дачника, некоторые из них отлично приживаются рядом с водоемами даже в сырых местах, другие же вырастают кривыми и чахлыми. К тому же, хвойные деревья не сделают ваш участок сухим. «Даже если та же сосна выкачает ведро воды, едва ли это кардинальным образом повлияет на подтопления», – рассуждает дачник. А посадив множество берез или сосен, вы лишите себя места для огорода.
Что касается садовых посадок, то на влажных участках не стоит выращивать плодовые деревья с мощной корневой системой, уходящей вглубь, так как грунтовые воды в таких случаях обычно залегают высоко. Владимир Синицын рекомендует остановиться на вишнях, грушах, сливах и небольших яблонях, причем сажать их стоит на возвышениях высотой 1-1,5 метра. Хорошо на влажных участках приживаются и кустарники – смородина, крыжовник и другие. Разумеется, можно выращивать и зелень, морковь, капусту.
Помните, что после сильных дождей и тем более подтоплений сразу сажать что-либо в саду или огороде не следует. Хотя на поверхности земля может казаться сухой, внутри все еще много влаги, и корни просто сгниют. Нужно дать почве просохнуть несколько дней в зависимости от погоды.
Куда жаловаться
В случае возникновения ситуаций природного характера, например, наводнения, или обстоятельств непреодолимой силы, органами государственной власти и местного самоуправления принимаются меры, направленные на их предотвращение. Разрабатываются законодательные акты, регламентирующие действия по устранению последствий, финансирование и меры социальной поддержки пострадавших лиц. Однако если ваш участок затопило из-за обильных дождей, подобные акты едва ли будут приняты, и ни на какую компенсацию рассчитывать не стоит, уточняет ведущий юрист «Европейской юридической службы» Юрий Аванесов.
Если вред причинен в результате аварии на участке линии трубопровода, то ответственность за вред, причиненный собственнику земельного участка, подлежит возмещению собственником коммуникаций. Обращаться в этом случае можно в прокуратуру, муниципальные органы власти, управление Роспотребнадзора в вашем регионе и в суд.
Пожаловаться также можно в случае неисправности инженерных систем, из-за которой был нанесен ущерб вашему имуществу или пользование участком стало невозможным. Например, если из строя вышла ливневая канализация или дренажные каналы. Тогда жалобу следует направить в администрацию муниципального образования.
Участок также может затопить из-за действий соседа, поднявшего грунт или устроившего дренаж так, что вся вода течет на вашу территорию. Чтобы привлечь его к ответственности, Екатерина Иванова, юрист, кандидат юридических наук, президент Межрегионального юридического центра земельных отношений, советует на первом этапе оформить письменную претензию в адрес соседа и написать на него жалобу в правление СНТ. Если попытки решить ситуацию миром ничем не завершатся, нужно обращаться в суд. Главное будет доказать причинно-следственную связь между действиями соседа и затоплением или заболачиванием вашего участка. Для этого фотографируйте и снимайте на видео все, что происходит на соседнем и вашем участке, чтобы собрать доказательную базу, зафиксировать отличия ситуации «до» и «после», установить размер ущерба.
Следует помнить, что собственник сам несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором (ст. 210 ГК РФ). Поэтому если ваш случай не относится к вышеперечисленным, то пожаловаться на затопление участка из-за ливней или получить возмещение ущерба по закону не получится, подытожил Аванесов.
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