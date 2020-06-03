РИАМО (БАЛАШИХА) – 3 июн. Пять дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних произошли в подмосковной Балашихе с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«На территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» за 5 месяцев 2020 года произошло 5 ДТП с участием несовершеннолетних до 16 лет (в аналогичный период 2019 года – 5). В них пострадало 6 детей (в 2019 году – 5), 3 пешехода (в прошлом году – 5), 2 ребенка-пассажира (в прошлом году – 0), 1 водитель мототранспорта (в прошлом году – 0)», – говорится в сообщении.

Три ДТП из пяти произошли в Балашихе, два – в микрорайоне Железнодорожный.

«Четыре аварии произошли по вине водителей транспортного средства (в прошлом году – 4), одно ДТП по вине юных участников дорожного движения (в прошлом году – 1)», – добавляется в материале.

В связи с дорожно-транспортными происшествиями с участием детей, не достигших 16-летнего возраста, Госавтоинспекция просит водителей быть предельно внимательными на дороге, заблаговременно снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам, к местам массового скопления людей, при подъезде к образовательным учреждениям.

Пешеходам, прежде, чем перейти дорогу даже по пешеходному переходу, необходимо убедиться в том, что все транспортные средства их пропускают.