РИАМО - 3 июн. Утром в среду почти все пассажиры автобусов и железнодорожного транспорта позаботились об индивидуальных средствах защиты, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Сегодня утром 98% пассажиров автобусов и железнодорожного транспорта позаботились о средствах индивидуальной защиты, надев маски. Напомним, что в Подмосковье с 12 мая ношение маски в общественных местах является обязательным», – отмечается в материале.

В регионе постепенно снимают ограничения, связанные с угрозой распространения коронавируса. В Подмосковье начали открываться парки. Наличие индивидуальных средств защиты при прогулках там обязательно.

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Текстовая трансляция

3 ИЮНЯ

- Цена масок в московском метро снизилась до 20 рублей за штуку. Маски и перчатки можно купить более чем на 50 станциях.

- Салоны красоты, бани, парикмахерские Подмосковья, в которых не будут соблюдать требования приема клиентов во время пандемии коронавируса, будут наказаны штрафом. За игнорирование новых требований придется заплатить до 300 тысяч рублей, при серьезных нарушениях заведения ждет закрытие на 90 суток,

- За сутки в России зарегистрировали 8 536 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 736 заболевших. В Москве - 1 842.

- Еще 502 пациента вылечились от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.

- В Москве скончался еще 61 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.