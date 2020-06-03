РИАМО - 3 июн. В столице пассажиропоток в метро уменьшился на 67% по сравнению аналогичным периодом прошлого года, на 65% - на наземном транспорте, на 65% - в пригородных электричках, по данным на 10 часов в среду, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На 37% снизилось количество людей, пользующихся услугами такси по сравнению с 2019 годом, общее число личного транспорта на дорогах уменьшилось на 24%.

«Каршеринг — более 2,2 тысячи машин в аренде», — отмечается в материале.

По сравнению с прошлой неделей показатели возросли: 70 тысяч человек прибавилось в метро; 40 тысяч на наземном транспорте, 10 тысяч в электричках. Количество личного транспорта на дорогах выросло на 70 тысяч машин по сравнению с прошлой неделей.

В городе загруженность дорог, по данным «Яндекса», составила четыре балла, что на один бал меньше, чем показатель этого дня в 2019 году, и на два балла выше, чем значение на прошлой неделе.