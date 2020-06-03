РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июн. Две дежурные группы в детском садике N5 «Золотой ключик» Люберец работают, на данный момент в двух групах находятся 23 человека, сообщила заведущая детского сада N5 «Золотой ключик» Анна Пышкина.

«Дежурные группы в нашем детском саду работают по пятидневной рабочей неделе с 12-ти часовым прибыванием детей. Формируются группы по социальному запросу родителей, наполняемость таких групп не более 12 человек. На сегодняшний день в детсаду функционируют две дежурные группы, общее количество детей 23 человека. Дежурные группы открыты с 6 апреля у нас», - сказала Анна Пышкина.

По ее словам, медицинская сестра присутствует ежедневно и следит за состоянием деток.

«Все родители приводят детей через отдельный вход, раздевалка обеспечена дозатором для антисептика. Родителей мы стараемся в помещение не пускать, сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты», - объяснила заведующая детсадом.