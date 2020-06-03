РИАМО - 3 июн. Движение поездов на Филевской ветке метро восстановлено после падения дерева на пути, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«Дерево с пути удалено, движение поездов на Филевской линии полностью восстановлено», - говорится в сообщении.

На Филевской линии метро днем в среду прекратилось движение поездов между станциями «Багратионовская» и «Кунцевская» из-за упавшего на пути дерева. Пассажирам ничто не угрожало.

Для проезда можно было воспользоваться Арбатско-Покровской линией.