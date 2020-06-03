Какие правила действуют на курортах России во время пандемии Covid‑19

Общие правила
Отечественные курорты готовятся принять отдыхающих. Несмотря на пандемию Covid-19, далеко не все россияне решили отказаться от отдыха. Какие правила действуют на популярных отечественных направлениях на данный момент, выяснял обозреватель РИАМО.
Острый этап развития пандемии коронавируса в России пройден, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В связи с этим с 1 июня российские курорты начали снимать ограничения, которые были введены из-за распространения Covid-19.
Многие санатории уже начали принимать отдыхающих, в большинстве случаев – при наличии справки об отсутствии коронавируса, а где-то придется самоизолироваться.
Как заявили в Роспотребнадзоре, после открытия пляжей для отдыхающих маски носить там будет не нужно. А вот выдерживать расстояние между туристами, не связанными между собой семейными отношениями, придется.
Крым
1 июня в Крыму сняли ряд ограничений, введенных в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Открылись летние террасы кафе и ресторанов, санаторно-курортный фонд начал подготовку к туристическому сезону, который стартует с 15 июня. Однако санаторно-курортные комплексы пока смогут принимать только крымчан. Речь на данный момент идет исключительно о внутреннем крымском туризме, а не о межрегиональном.
Прибывать на полуостров пока разрешено лишь командировочным туристам. При себе должна быть справка об отсутствии коронавируса. Такие туристы не отправляются на карантин. Также въезд на полуостров разрешен гражданам, имеющим в Крыму жилье. Однако две недели им придется провести в самоизоляции.
Добраться в Крым можно самолетом. Пока рейсов немного, но с 15 июня ряд авиакомпаний запустит регулярные рейсы. Ездят в Крым и поезда.
В Севастополе действуют отдельные правила. Въехать на территорию города можно на личном транспорте, междугороднем автобусе, поезде при наличии пропуска или QR-кода, прописки и подтверждения факта работы в Крыму или Севастополе.
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Краснодарский край
1 июня в Краснодарском крае стартовал курортный сезон. Пока туристов разрешено принимать только санаториям, имеющим медицинскую лицензию и выполнившим все требования Роспотребнадзора. В общей сложности гостей смогут принять 200 учреждений с медицинской лицензией – не только в прибрежных городах, но и в Апшеронске, Славянском районе, Краснодаре.
За сутки 71 здравница на Кубани приняла более тысячи туристов, которые приехали по путевкам. Среди направлений доступны Анапа, Сочи, Новороссийск, Горячий Ключ, Геленджик и другие.
Санатории обязаны организовать трансфер туристов, контролировать их перемещение. Отдых возможен только на их территории – пляжи, в том числе самих санаториев, и набережные остаются закрытыми. Туристы могут только оздоравливаться в санатории – путешествия по краю запрещены. Обо всех приезжающих санатории будут информировать местную администрацию.
Чтобы заселиться в санаторий, при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, путевку или курсовку, номер брони или ваучер. Также нужно иметь санаторно-курортную карту, полис ОМС, справку об отсутствии COVID-19, а также справку об отсутствии контактов с лицами, зараженными вирусом, в период не менее 14 дней до даты заезда в санаторий. При заселении у всех отдыхающих будут измерять температуру. Температурный контроль будет проводиться каждый день.
Министерство курортов Краснодарского края не рекомендует использовать для путешествий личный автомобиль. Лучше добраться до здравницы на поезде и самолете. Проезд на автомобиле допускается при наличии санаторно-курортной путевки или иного документа, подтверждающего бронирование.
Для передвижения автотранспортом по территории Краснодарского края потребуется специальное разрешение – регионе все еще действует пропускная система.
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Карелия
Частично возобновила туристический сезон и Карелия. По данным туристического портала Russia.travel, с 1 июня некоторые турбазы смогут принимать туристов на срок менее месяца.
Для туристов открыты северные и центральные районы республики: Медвежегорский, Лоухский, Сегежский, Беломорский, Калевальский, Кемский, Петрозаводский и другие городские округа.
Для заселения в отель не требуется справка об отсутствии Covid-19. При этом всем туристам придется соблюдать двухнедельную самоизоляцию. Иметь при себе справку об отрицательном тесте на COVID-19, выданную не позднее двух дней до приезда, нужно лишь тем, кто прибывает в Карелию в командировку.
Прибыть в Карелию можно поездом. В этом случае туристы прямо на станции получают предписание на обязательную самоизоляцию сроком 14 дней. Если отдыхающие приезжают на личном авто, предписание на обязательную самоизоляцию 14 дней им выдают сотрудники ГИБДД.
Турбазы смогут принимать гостей на срок менее одного месяца, при условии размещения постояльцев в отдельно стоящих коттеджах или гостевых домах. Питание либо будет доставляться отдыхающим в номера, либо организовываться на террасах на отрытом воздухе. Покидать территорию комплексов разрешено для посещения объектов туристического показа на открытом воздухе.
Для туристических объектов Сортавальского, Лахденпохского, Питкярантского, Олонецкого, Пряжинского и Прионежского районов также действуют требования по бронированию сроком не менее одного месяца, за исключением командировочных лиц при предъявлении подтверждающих документов.
При этом города Сегежа, Костомукша, Питкяранта, Кондопога закрыты для посещения туристами.
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Ставропольский край
С 1 июня заработали и ставропольские здравницы, имеющие лицензию на медицинскую деятельность. Добраться туда можно любым видом транспорта на свое усмотрение. Специфические региональные ограничения по авиатранспорту в Ставропольском крае отсутствуют.
В этом регионе с 1 июня разрешены групповые туристские поездки с численностью групп до 20 человек. Также для отдыхающих доступна рыбалка.
Делать тест на коронавирус для въезда в Ставропольский край не нужно.
При заезде в санаторий отдыхающий обязан предъявить:
— справку об эпидемическом окружении, выданной медицинской организацией не позднее, чем за двое суток до даты отъезда в санаторно-курортное учреждение;
— информацию об отсутствии контакта с вероятными больными в срок не менее 14 дней до даты отъезда.
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