Какие правила действуют на курортах России во время пандемии Covid‑19

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Отечественные курорты готовятся принять отдыхающих. Несмотря на пандемию Covid-19, далеко не все россияне решили отказаться от отдыха. Какие правила действуют на популярных отечественных направлениях на данный момент, выяснял обозреватель РИАМО.

Острый этап развития пандемии коронавируса в России пройден, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В связи с этим с 1 июня российские курорты начали снимать ограничения, которые были введены из-за распространения Covid-19.

Многие санатории уже начали принимать отдыхающих, в большинстве случаев – при наличии справки об отсутствии коронавируса, а где-то придется самоизолироваться.

Как заявили в Роспотребнадзоре, после открытия пляжей для отдыхающих маски носить там будет не нужно. А вот выдерживать расстояние между туристами, не связанными между собой семейными отношениями, придется.

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