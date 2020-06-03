Сейчас, в период самоизоляции, особенно сильно хочется принести частичку улицы к себе домой, и часто такой частичкой становятся букеты сирени. Как поступать, чтобы не навредить дереву? Каких правил стоит придерживаться, чтобы букет был пышным и стоял долго? Эти и другие вопросы мы задали кандидату биологических наук, старшему научному сотруднику Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН, куратору коллекции сирени Ирине Борисовне Окуневой.

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из личного архива Ирины Окуневой

– Можно ли срезать сирень на букеты или лучше любоваться на нее в парках и скверах? Не вредит ли срезка растению?

– Конечно, лучше любоваться цветущими кустами – на них соцветия сохраняются намного дольше и лучше, чем в букете. Опять же, срезать соцветия на своей даче, лишая сад такой красоты, глупо, а в общественном месте нехорошо и даже преступно. Что касается наносимого срезкой соцветий вреда, то это зависит и от количества срезанных веток, и от того, как это сделано. Худшее, что можно сделать, это наломать букет.

Существует распространенное заблуждение, что сирень будет лучше цвести, если ее ломать. Это как раз отличный способ изуродовать кусты и, как минимум, лишить сирень полноценного цветения на будущий год.

Если соцветия с куста обламывать регулярно, он зачахнет и в конце концов погибнет. Полученные сиренью рваные раны превращаются во входные ворота инфекции, а из-за удаления лучших приростов нарушается нормальное развитие кроны. Впрочем, если даже секатором неумеренно срезать на букеты большие ветки, кусту и цветению следующего сезона будет причинен ущерб.

– Если все-таки очень хочется срезать сирень, то как это лучше сделать и каких правил придерживаться? Какой куст стоит выбрать и почему?

– Если очень хочется срезать сирень, то лучше взять себя в руки и воздержаться. Но бывают случаи, когда букет сирени необходим. Тогда надо соблюдать правила срезки.

Очень важно понимать, что самые лучшие цветочные почки будут закладываться на побегах, расположенных в непосредственной близости от соцветий. Именно они обеспечат цветение в следующем сезоне. Следовательно, надо всячески стараться их не повредить. Идеально, когда соцветия имеют достаточно длинную «ножку», позволяющую срезать их без листьев. Но такое бывает редко. Поэтому для букета выбираем хорошо развитые кусты со множеством соцветий. Срезать соцветия стараемся с тех веток, которые можно было бы безболезненно удалить при обрезке, так сказать, «лишних». Разумеется, все срезы делаем чистым острым секатором, над почками или «на кольцо», не оставляя пеньков.

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– Как ухаживать за срезанным букетом? Каких правил стоит придерживаться, какие способы позволят сохранить цветы на пару недель, а что может навредить букету?

– Во-первых, соцветия должны быть в нужной стадии роспуска – сверху примерно треть в бутонах, нижняя треть с полностью раскрытыми цветками. Если распустились почти все цветки, долго сирень не простоит. Если, наоборот, все в бутонах, ждать, что они распустятся, не придется – так и завянут, не раскрывшись. Во-вторых, желательно срезать соцветия в прохладную погоду или пораньше утром, когда в них содержится больше влаги. Срезанная в жару сирень долго не протянет, особенно если ее еще и не сразу поставить в воду.

В любом случае букет нужно упаковать «с головой» в пленку или, например, пакет для мусора. В таком виде его и транспортируем, оберегая от солнечных лучей.

Заворачивать концы стеблей в мокрую тряпку или газету бессмысленно. Через стебли вода из них не впитается, а испарение влаги идет не из среза, а через поверхность цветков и особенно листьев.

Побеги с листьями надо сразу же отделить от веток, чтобы они не испаряли драгоценную влагу. Если дизайн букета предполагает наличие листвы, добавляйте побеги отдельно. Такой букет проживет значительно дольше.

Прежде чем поставить букет на видное место, его надо подержать в холодильнике хотя бы часа два, а лучше ночь –стебли в вазе с водой, на соцветиях полиэтиленовый мешок. После такого закаливания у букета будет больше шансов простоять даже неделю. Сколько именно – зависит от сорта сирени, от степени роспуска, от условий срезки и транспортировки и так далее.

Еще лучше убирать букет в холодильник на каждую ночь, так же в пакете. А если его все время в холодильнике держать, он и две недели прожить сможет :)

Добавление в воду специальных препаратов и народных средств для продления жизни цветов – марганцовки, борной или салициловой кислоты, спирта, уксуса и тому подобного – заметного эффекта не дает.

– Можно ли укоренить веточку понравившегося дерева? Как это можно сделать?

– Можно. И как раз удобно, потому что у сирени укореняются только зеленые черенки, взятые, когда у побегов заканчивается рост в длину. Это совпадает с периодом массового цветения, так что ошибиться с выбором сорта практически невозможно. Срезанные побеги и готовые черенки до посадки необходимо защищать от потери влаги, завернув в пленку или влажную ткань. Нижние листья у черенка удаляют, верхние укорачивают. Срез на черенке делают прямо под почками. Полезно использовать какой-нибудь препарат, стимулирующий корнеобразование – лучше на основе индолилмасляной кислоты. Черенки сажают вертикально в парник или ящик, заполненный влагоемким и воздухопроницаемым субстратом и накрытый пленкой. Влажность воздуха должна быть близкой к 100%, но при этом недопустим застой воды в субстрате. Через два месяца у черенков появляются корни. На месте укоренения их надо оставить до весны, а еще лучше – на все следующее лето. Тогда черенки легко вынесут пересадку.

Важно управиться с черенкованием, пока сирень цветет. Позже укореняемость черенков падает, а одревесневшие черенки сирени практически совсем не укореняются. Да и не все сирени получается размножить черенками. Например, сирени из секций волосистых и пушистых укореняются хорошо. А сорта сирени обыкновенной, которые обычно всем и нужны, укореняются неодинаково – некоторые удовлетворительно, а некоторые вообще никак. Для них укореняемость черенков 30–50 % – вполне неплохой результат. Чем старше кусты, тем хуже результат черенкования. Хорошая новость в том, что черенки, взятые с молодых растений сирени, укореняются на ура.

Более надежный способ получить саженец сирени – отделение от материнского куста прикорневой поросли. Разумеется, при условии, что сам куст корнесобственный. Но этим надо заниматься либо осенью, либо весной до начала сокодвижения.

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– Как ухаживать за сиренью на участке так, чтобы деревце было здорово и пышно цвело?

– Сирень – очень выносливый и неприхотливый кустарник. Дикая сирень растет по склонам гор на бедных известковых почвах в отсутствие полива. У культурных сортов требования к почвенному плодородию тоже весьма скромные. В обычной, хорошо структурированной садовой почве питания достаточно для нормального развития сирени без каких бы то ни было подкормок. На бедных неокультуренных почвах питательными веществами направляют посадочную яму, и этого обычно хватает.

А вот неумеренным бездумным удобрением сирень можно даже погубить. У нее снижается зимостойкость, способность сопротивляться болезням и вредителям. Это отражается и на качестве цветения.

По большому счету сирень не нуждается ни в каком регулярном уходе, за исключением обрезки. Для нее это основное агротехническое мероприятие. Именно обрезкой достигается ее декоративность, жизнеспособность и долголетие. Только обрезать сирень надо не абы как, а правильно. Иначе можно навредить даже больше, чем не обрезая вовсе.

Главная цель обрезки сирени – создать условия для формирования побегов, обеспечивающих полноценное цветение. Это самые сильные, расположенные в верхней части кроны и на ее периферии приросты. На более слабых приростах тоже могут образовываться соцветия, но не такие крупные, не имеющие характерной для сорта формы, часто поникающие. Если слабые ветки удалить, на оставшихся цветение будет более эффектным, а для развития побегов, на которых сирень зацветет в следующем году, создадутся более благоприятные условия. Обрезать сирень надо весной, до начала сокодвижения. Молодые саженцы сирени нуждаются в формировке.

Вот, собственно, и все, от чего зависит успех выращивания сирени. Но при условии, что сам участок для нее подходит. В местах с близким залеганием грунтовых вод, болотистых или временно затопляемых, с кислой почвой сирень расти не может. Не будет она нормально развиваться и цвести и на тенистых лесных участках. Посадите сирень на хорошо освещаемом солнцем месте в дренированную нейтральную почву – и этого будет достаточно для ее счастливого существования.