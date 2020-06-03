РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. В микрорайоне Львовский подмосковного Подольска начали ремонт тротуаров вдоль автомобильных дорог, работы выполнили на улицах Пролетарской и Железнодорожной, сообщается в группе «Территориальный отдел в микрорайоне Львовский» в соцсети «ВКонтакте».

«В рамках заключенного муниципального контракта подрядчиком на территории микрорайона Львовский производятся работы по текущему ремонту тротуаров вдоль автомобильных дорог местного значения», - говорится в сообщении.

На прошедшей неделе работы выполнили на улицах Пролетарской, Железнодорожной и других.