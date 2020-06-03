РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. Производитель рыбных консервов разъяснил, что оранжевые включения в консервах, которые раздали школьникам подмосковного Подольска в мае, не опасны для здоровья и их можно употреблять в пищу, сообщается на сайте администрации округа.

В конце мая в школах Подольска выдали третью партию продуктовых наборов детям взамен бесплатного питания. В состав наборов включили рыбные консервы. 29 мая в соцсетях появилась информация о том, что в некоторых банках с сайрой обнаружили посторонние включения. Комитет по образованию провел проверку в школе №34 в присутствии приглашенных родителей, членов общественной палаты округа, руководства комбината питания, занимавшегося поставкой продуктовых наборов. При проверке контрольного образца посторонних включений не обнаружили. МУП «Подольский комбинат питания и оптово-розничной торговли» направил запрос в адрес завода-изготовителя - ОАО «Мамоновский рыбоконсервный комбинат» (Калининградская область).

«Генеральный директор предприятияЕлена Шадринасообщила 2 июня, что на фотографиях содержимого консервов из школьных наборов имеются включения оранжевого цвета, что допускается в отдельных кусках требованиями ГОСТ. Она отметила, что опасности для здоровья человека они не представляют, так как процесс производства консервов (замораживание рыбы, стерилизация) губителен для живых организмов. Таким образом, готовая продукция полностью пригодна к употреблению и не несет опасности для здоровья, что подтверждается ветеринарным свидетельством», - говорится в сообщении.

По факту получения претензии из Подольска на комбинате провели тщательное служебное расследование и проверили записи производственного контроля о качестве поступающего рыбного сырья, правильности мойки, разделки, инспекции рыбы при производстве консервов из сайры. Никаких замечаний о несоответствиях не выявили. Вскрыли хранящиеся контрольные образцы продукции, несоответствий не обнаружили.