РИАМО - 3 июн. Онлайн-проект #Москвастобой вместе с медиагруппой «Красный квадрат» запустил новый цикл передач с телеведущими, писателями и журналистами, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму столицы.

Любимые телеведущие Юрий Николаев, Ангелина Вовк, Алексей Лысенков, Наташа Барбье, Татьяна Арно, Леонид Парфенов, а также художник Андрей Бартенев, писатель и сценарист Александр Цыпкин, фигуристка Евгения Медведева и другие поделятся самым интересным и важным: от кулинарии до спорта. 12 новых проектов появятся на сайте москвастобой.рф.

«Например, в программе «#Стрим» Алексей Лысенков поделится челленждами, которые появились во время самоизоляции, а также смешным, трогательными и полезными видео, которые появляются в сети», — отмечается в материале.

Музыкант и телеведущий Александр Пушной в программе «#КапитаныБудущего» представит наглядные дудл-лекций, в которых на глазах зрителей будут строиться дома на 3D-принтере, а метро будет ездить на гидроподушках.

Актер и телеведущий Антон Лаврентьев будет вести передачу «#Неформат», в которой молодые звезды споют интернет-хиты. Знаменитый телеведущий Юрий Николаев расскажет секреты звезд в программе «#ТайныЗвезд».

О ремонте расскажет онлайн-шоу «#РемонтLIVE» с журналистом Наташей Барбье, о современном искусстве — телепрограммы «#ИЗОлента» с хужожником Андреем Бартеневым, а об интересных онлайн-мероприятиях — передача «#КультурныйГид» с телеведущей Татьяной Арно.

Любителям кулинарии будет интересно посмотреть «#PRОеду» с ведущим Геннадием Иозефавичусом, а ценителям напитков других стран — передачу Александра Цыпкина. Во время передачи писатель и сценарист даст литературные советы.

Фигуристка Евгения Медведева со знаменитыми спортсменами поделится советами об эффективных тренировках и режиме питания в программе «#ДелайТело».

Журналист Леонид Парфенов расскажет о магии телевидения в программе «#МузейТВ», также короткий курс лекций о телевидении прочитает Николай Дроздов, советская теле- и радиоведущая Ангелина Вовк расскажет для пожилых людей о том, как можно провести самоизоляцию, в программе «#Ветеран».

О легендарных звездах отечественного телевидения расскажут в спецвыпуске от Благотворительного фонда поддержки деятелей телевидения «Герои экрана» имени Владислава Листьева.

3 июня на сайте проекта москвастобой.рф появятся первые выпуски передач. Новые программы будут выходить каждую неделю по вторникам и пятницам.