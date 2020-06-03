РИАМО - 3 июн. Московская область вошла в рейтинг регионов с самым низким уровнем безработицы в РФ, передает RT.

Согласно данным Росстата, в Подмосковье зафиксирован уровень безработицы в 2,6%, регион занимает по этому показателю пятое место. На первом месте Санкт-Петербург, где уровень безработицы составил 1,5%.

«На втором месте среди регионов с самым низким уровнем безработицы, согласно расчетам RT на основе данных Росстата, — Москва (1,6%). Далее идут Ямало-Ненецкий (1,8%) и Ханты-Мансийский (2,5%) автономные округа», — говорится в сообщении.

В среднем по РФ уровень безработицы в первый квартал 2020 года составлял 4,6%, что ниже прошлогоднего показателя — 4,8%.