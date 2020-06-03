РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. Управляющая компания приступила к финишным работам по ремонту подъездов дома на улице Заводской в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск идут ремонтные работы по адресу: улица Заводская, дом №20Б. Бригада строителей МУП «СЕЗ» от грязных подготовительных работ перешла к покраске потолков, стен, перил. На глазах жителей места общего пользования становятся яркими и нарядными», - говорится в сообщении.

Ранее сделали косметический ремонт подъездов многоквартирного дома №14/7 на улице Дмитрия Холодова.