РИАМО – 3 июн. Из-за кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, свыше половины торговых сетей могут закрыть часть своих магазинов в России, до конца года ожидается увеличение свободных площадей в ТЦ до 10–12%, пишет в среду газета «Известия».

«Пандемия привела к сбою поставок товаров, простою фабрик в разных странах, закрытию границ, магазинов и ТЦ, падению реального платежеспособного спроса населения. В итоге, товарооборот основной массы торговых точек, особенно fashion-сегмента, уже несколько месяцев нулевой», – сказал гендиректор S.A. Ricci Александр Морозов.

В 2020 году 65% всех сетей в России планируют закрыть примерно по 15 торговых точек, 30% из них — представители fashion-сегмента. Генеральный директор компании «Региондевелопмент» Ольга Вальчук спрогнозировала, что на торговых центрах закрытие проблемных точек ритейлеров скажется негативно — процент вакантных площадей резко вырастет.

Управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский отметил, что сети всегда ведут внутреннюю оптимизацию — закрывают малоэффективные магазины, открывают новые и прочее. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в кризисы данный процесс ускоряется.

Как подчеркнул представитель одной из крупнейших ритейл-сетей России, из-за кризиса стали очевидны проблемы слабых магазинов — их придется закрывать в любом случае. Но окончательные решения будут приниматься уже после снятия режима самоизоляции во всех регионах, когда станет понятно потребительское поведение.

Гендиректор ГК «Шоколадница» Олег Подгорный заявил, что его компания закроет часть точек, но сколько точно — пока прогнозировать сложно. Речь идет о тех кафе, где трафик и аренда будут не соответствовать заданным параметрам.

Эксперты ожидают рост цен на все виды товаров, в том числе продовольственные. Речь идет о подорожании на 4–15%, по оценке Морозова. Однако в первую очередь это произойдет не из-за закрытия магазинов, а в результате роста курса доллара и евро к рублю, отметил генеральный директор Smart Estate Moscow Михаил Михаил Петров.

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3 ИЮНЯ

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