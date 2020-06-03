РИАМО - 3 июн. Свыше 45% пассажиров в общественном транспорте Подмосковья оплачивают проезд по банковским картам и мобильными устройствами, такая возможность у жителей снова появилась со среды, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области.

«Платежный сервис дает возможность существенно сократить время оплаты, делая поездку более комфортной. Оплата по банковским картам, гаджетам с системой NFC и картой «Стрелка» доступна на более 10 тысяс транспортных средствах региона (автобусы, троллейбусы, трамваи)», — отмечается в материале.

Цена на поездку становить на 30% дешевле при оплате картой «Стрелка», банковскими картами и мобильными устройствами. При оплате картой мир действует дополнительная скидка — 7 рублей.

Ранее в регионе возобновили в общественном транспорте оплату банковскими картами и гаджетами, эта функция была не доступна во время действия пропускного режима, введенного из-за пандемии коронавируса.

Жители Московской области могут расплачиваться в транспорте банковской картой и гаджетами с 2017 года.

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Текстовая трансляция

3 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 536 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 736 заболевших. В Москве - 1 842.

- Еще 502 пациента вылечились от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.

- В Москве скончался еще 61 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.