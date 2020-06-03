РИАМО - 3 июн. Свыше 200 салонов красоты, парикмахерских и бань направили в министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области уведомление о начале своей работы, сообщил РИАМО глава ведомства Андрей Разин.

В регионе со среды начинают работать предприятия сферы услуг. Они должны соблюдать отраслевой стандарт работы. Их площадь не должна превышать 400 квадратных метров. У заведений должен быть вход для клиентов с улицы.

«Более 200 уведомлений (поступило - ред.) о начале деятельности с сегодняшнего числа предприятий сферы услуг. Это сауны, салоны красоты, парикмахерские и другие предприятия сферы оказания услуг», - сказал Разин.

Юридические лица могут быть привлечены к ответственности за несоблюдение требований режима повышенной готовности. Штрафы составят от 100 до 300 тысяч рублей, в случае серьезного нарушения судом может быть принято решение о прекращении деятельности предприятия сроком на 90 суток.

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3 ИЮНЯ

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- В Москве скончался еще 61 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.