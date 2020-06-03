РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Подольска представил новый автоматизированный мишенный комплекс для повышения эффективности учебных стрельб, сообщается на сайте предприятия.

«АО «ЦНИИТОЧМАШ» и АО «НПО РусБИТех» представили заместителю министра обороны РФ генерал-лейтенанту Юнус-Беку Евкурову разработанный совместно в инициативном порядке автоматизированный мишенный комплекс СОПП (система определения промахов и поражений). Применение данного мишенного комплекса позволяет значительно повысить эффективность учебных стрельб. Работу мишенного комплекса Евкуров опробовал лично и дал ему высокую оценку», - говорится в сообщении.

Мишенный комплекс позволяет при выполнении учебных стрельб из снайперского оружия по унифицированной мишенной установке типа УМУ-С 127 определять и отображать на мониторе персонального компьютера в режиме реального времени места попадания пуль в мишень или близких промахов, их координаты относительно точки прицеливания на мишени.

Вклад ЦНИИТОЧМАШ в разработку - акустическая мишень, устанавливаемая перед обстреливаемой мишенью, и программный код для обработки сигналов с акустической мишени с расчетом координат. «РусБИТех» разработал систему передачи по радиоканалу информации на персональный компьютер (ПК), ее отображение на мониторе ПК в виде точек попадания на силуэте мишени и в виде координат.

Показ мишенного комплекса состоялся в рамках демонстрации новых образцов полигонного оборудования руководящему составу органов боевой подготовки Минобороны РФ, прошедшему в многофункциональном огневом центре Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот».