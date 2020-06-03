РИАМО - 3 июн. Салоны красоты, бани, парикмахерские Подмосковья, в которых не будут соблюдать требования приема клиентов во время пандемии коронавируса, будут наказаны штрафом до 300 тысяч рублей, при серьезных нарушениях — закрытием на 90 суток, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Я уверен, если будут работать не по стандарту, то предприниматели будут наказаны отсутствием потока к ним клиентов, потому что сегодня все заинтересованы в своей безопасности», — сказал Разин.

Он отметил, что ведомство тоже будет следить за соблюдением стандарта. Юридические лица могут быть привлечены к ответственности за несоблюдение требований режима повышенной готовности. Штрафы составят от 100 до 300 тысяч рублей, в случае серьезного нарушения может быть принято решение о прекращении деятельности предприятия сроком на 90 суток.

Инспекторский состав министерства будет составлять протокол о нарушении, а решение по закрытию может принять только суд.

Глава ведомства добавил, что сейчас ведется работа по выявлению недобросовестных предпринимателей.

«И предприниматели, и жители очень внимательно относятся к требованиям», — заключил Разин.

Cо среды в Московской области разрешена работа предприятий, осуществляющих свою деятельность в сферах предоставления услуг: салоны красоты, парикмахерские, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, сауны и иные объекты, в которых оказываются такие услуги. Также могут открыться организации, оказывающие услуги бань и душевых. Возобновить работу могут предприятия, общая площадь которых составляет до 400 квадратных метров включительно, при этом у заведения есть вход для клиентов с улицы.

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