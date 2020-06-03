РИАМО - 3 июн. В столице за сутки 46% новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили у людей в возрасте от 18 до 45 лет, среди новых заболевших 6,7% – дети, говорится в сообщении московского штаба по ситуации с коронавирусом.

«Среди новых заболевших – 46% в возрасте от 18 до 45 лет, 32,9% – от 46 до 65 лет, 9,5% – от 66 до 79 лет, еще 4,9% – старше 80 лет. Также 6,7% среди заболевших – дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», – говорится в сообщении.

Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 187 216 случаев коронавируса.

В столице за минувшие сутки подтверждено 1842 новых случая заражения Covid-19.

По поручению мэра Москвы с 27 мая в городе любой желающий может пройти тестирование на антитела к коронавирусной инфекции по предварительной записи. Подготовка к сдаче крови не требуется. Необходимо просто взять с собой полис ОМС и паспорт и прийти в назначенное время согласно записи. Запись на исследование открыта на две недели вперед.

Результаты лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию можно посмотреть онлайн в своей электронной медицинской карте.

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Текстовая трансляция

3 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 536 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 736 заболевших. В Москве - 1 842.

- Еще 502 пациента вылечились от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.

- В Москве скончался еще 61 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.