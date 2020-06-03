РИАМО - 3 июн. В Московской области за минувшие сутки зафиксировали 736 новых случаев коронавируса, всего с начала распространения инфекции подтвержден 41 191 случай, сообщает оперативный штаб Подмосковья по ситуации с Covid-19.

За сутки в регионе вылечили 502 пациента, всего с начала пандемии выздоровели и выписались 9 311 человек.

За сутки в России выявили 8 536 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Также зафиксировано 178 летальных исходов. За сутки вылечились от коронавируса 8 972 человека.

В Подмосковье постепенно снимают ограничения, введенные из-за коронавируса. Уже работают предприятия и стройки, МФЦ, автосалоны, открыты парки для прогулок.

Ранее Подмосковье заняло первое место рейтинга регионов РФ по мерам обеспечения эффективной работы системы здравоохранения при пандемии коронавируса. В частности, в регионе активно проходила инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда, перепрофилирование медучреждений.

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Текстовая трансляция

3 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 536 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 736 заболевших. В Москве - 1 842.

- Еще 502 пациента вылечились от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.

- В Москве скончался еще 61 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.