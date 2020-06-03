РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 июн. Касса театра кукол «Огниво» в городском округе Мытищи не работает до 16 июня включительно, сообщается в Instagram-аккаунте театра.

«В связи с постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева от 28 мая №263-ПГ касса театра не работает до 16 июня включительно», - говорится в сообщении.

Театр кукол «Огниво» был основан в 1992 году. Свое название театр получил в честь премьерного показа спектакля Ханса Кристиана Андерсена «Огниво». Со дня основания театр выпустил более 50 спектаклей, 20 из которых - для взрослой аудитории.