РИАМО (БАЛАШИХА) – 3 июн. Полицейские Балашихи задержали уроженца республики ближнего зарубежья по подозрению в совершении кражи мотоцикла стоимостью 50 тысяч рублей у местного жителя, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от местного жителя. Он рассказал, что от дома, расположенного в микрорайоне Гагарина, украли его мотоцикл. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками МУ МВД России «Балашихинское» задержан 33-летний уроженец республики ближнего зарубежья. Следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.