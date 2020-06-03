РИАМО - 3 июн. В Москве за минувшие сутки выявили 1842 случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии в городе зафиксировано 187 216 случаев Covid-19, сообщает столичный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За минувшие сутки в мегаполисе выздоровели 3385 человек с подтвержденным Covid-19, таким образом общее выздоровевших достигло 91 654 человек. Скончался за сутки 61 пациент. Общее число жертв пандемии в столице составляет 2685 человек.

Выздоровевшие москвичи в возрасте от 18 до 55 лет могут стать донорами плазмы для тех, кто еще лечится. Для доноров положены денежные выплаты.

За сутки по России выявили 8536 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом 178 пациентов умерли, 8 972 человек вылечились.

За весь период пандемии в РФ зафиксировали 432 277 случаев инфицирования Covid-19. Умерли 5215 человек, после лечения выздоровели 195 957 пациентов.

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Текстовая трансляция

3 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 536 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 736 заболевших. В Москве - 1 842.

- Еще 502 пациента вылечились от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.

- В Москве скончался еще 61 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.