РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 3 июн. В связи с проведением плановых работ в нескольких населенных пунктах Домодедова ожидается отключение электроэнергии 4 июня, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«В связи с работами, проводимыми в электрических сетях ПАО «МОЭСК» по расчистке трассы, ожидается нарушение электроснабжения в микрорайоне Востряково, улицы 1-я Южная, дома №№21-33 подряд; 2-я Поселковая, дома №№9-34-подряд; 2-я Южная, дома №№18-22; Береговая, дома №№19-49 подряд; Огородная, дома №№17-50 подряд; Подольская, дома №№7-26 подряд; Трудовая, дома №№21-38 подряд», – говорится в сообщении.

Отключение электроэнергии там ожидается с 13:00 до 19:00.

В тот же промежуток времени на 4 часа ожидается нарушение электроснабжения в частном секторе микрорайона Белые Столбы, кроме деревни Меткино.

На два часа в промежуток времени с 13:00 до 19:00 ожидается нарушение электроснабжения в деревнях Степанчиково, Кутузово, Пушкино, Михеево и прилегающих к ним СНТ.

«Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем», – добавляется в сообщении.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «МОЭСК» в разделе «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии» 8(800)700-40-70.