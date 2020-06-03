РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 июн. Пожарные в среду ликвидировали возгорание в одном из строений на шоссе Энтузиастов в подмосковной Балашихе, пострадавших нет, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену ЦУКС 3 июня в 04:36 поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, шоссе Энтузиастов. В 05:51 пожарные ликвидировали возгорание», – говорится в сообщении.

При возгорании никто не пострадал. В тушении пожара задействовали две единицы техники и 7 человек.