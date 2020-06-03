РИАМО - 3 июн. Автобусы, электробусы, троллейбусы и трамваи в Москве работают в штатном режиме во время продолжительных ливней, которые накрыли город, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы «Мосгортранса».

«Общественный наземный транспорт работает в штатном режиме в условиях непогоды», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что специалисты перевозчика круглосуточно следят за состоянием всех объектов инфраструктуры.

В среду на территории Московского региона ожидается холодая и облачная погода с дождями, также прогнозируются грозы. Прошедшей ночью в Москве и Подмосковье выпало до 12 миллиметров осадков, что составляет примерно пятую часть от месячной нормы мая.